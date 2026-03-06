أعل جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، عن رصد إطلاق "رشقات صاروخية" من الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل، وسط حالة من الاستنفار الأمني والجوي القصوى التي تسود كافة الأراضي المحتلة.

رشقات صاروخية من طهران

بحسب وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، تصدت منظومات الدفاع الجوي "للأهداف المعادية" وتعمل حاليا على اعتراضها في عدة مناطق، وسط دعوات للمستوطنين إلى الالتزام بالبقاء في الملاجئ واتباع تعليمات الجبهة الداخلية حتى انتهاء الموجة الهجومية.

اعتراضات في سماء تل أبيب

وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام عبرية عن سماع دوي انفجارات ضخمة في مناطق واسعة بوسط البلاد

وذكرت المصادر العبرية، أن منظومات الدفاع الجوي نجحت في "اعتراض 5 صواريخ على الأقل" في أجواء مدينة تل أبيب الكبرى، تزمنا مع حالة الاستنفار الأمني والجوي القصوى لمواجهة التهديدات الإيرانية المتواصلة.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.