إعلان

صواريخ إيرانية تستهدف إسرائيل واعتراضات واسعة في سماء تل أبيب

كتب : مصطفى الشاعر

11:19 ص 06/03/2026

صواريخ إيرانية تستهدف إسرائيل أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعل جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، عن رصد إطلاق "رشقات صاروخية" من الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل، وسط حالة من الاستنفار الأمني والجوي القصوى التي تسود كافة الأراضي المحتلة.

رشقات صاروخية من طهران

بحسب وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، تصدت منظومات الدفاع الجوي "للأهداف المعادية" وتعمل حاليا على اعتراضها في عدة مناطق، وسط دعوات للمستوطنين إلى الالتزام بالبقاء في الملاجئ واتباع تعليمات الجبهة الداخلية حتى انتهاء الموجة الهجومية.

اعتراضات في سماء تل أبيب

وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام عبرية عن سماع دوي انفجارات ضخمة في مناطق واسعة بوسط البلاد

وذكرت المصادر العبرية، أن منظومات الدفاع الجوي نجحت في "اعتراض 5 صواريخ على الأقل" في أجواء مدينة تل أبيب الكبرى، تزمنا مع حالة الاستنفار الأمني والجوي القصوى لمواجهة التهديدات الإيرانية المتواصلة.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإسرائيلي إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات إيران مقتل خامنئي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

3 مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى.. هذا ما يحدث لجسمك
رمضان ستايل

3 مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى.. هذا ما يحدث لجسمك
تأييد حبس "إمبراطور الذهب" عامين لاتهامه بالنصب في 15 مليون جنيه
حوادث وقضايا

تأييد حبس "إمبراطور الذهب" عامين لاتهامه بالنصب في 15 مليون جنيه
"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض مسيّرات وصاروخ كروز شرقي الرياض والخرج
شئون عربية و دولية

"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض مسيّرات وصاروخ كروز شرقي الرياض والخرج
سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة
مفاجأة صادمة.. هل يحق للأهلي الاستئناف على قرار منع الجماهير؟
رياضة محلية

مفاجأة صادمة.. هل يحق للأهلي الاستئناف على قرار منع الجماهير؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الهدف القادم".. ترامب يكشف وجهته المقبلة بعد حسم الصراع مع إيران
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة