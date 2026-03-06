تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، بشأن آخر مستجدات إنشاء "مدارس فنية مهنية لتكنولوجيا المياه".

واستعرض التقرير موقف ورش العمل التى يتم عقدها بالمقر الرئيسى لمركز التدريب لتحديد متطلبات مناهج التعليم الفني الثانوى للفصول الدراسية الثلاث، بمشاركة خبراء من وزارة الموارد المائية والري، و وزارة التربية والتعليم، والمركز القومى لبحوث المياه، تمهيداً للبدء فى الخطوات التنفيذية لتأسيس المدارس الفنية المهنية لتكنولوجيا المياه، وذلك فى اطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الموارد المائية والرى، و وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية ITS agro الايطالية، بهذا الشأن .

وصرح "سويلم" أن توجه الوزارة لتأسيس هذه المدراس يأتى إيماناً بدور الوزارة الحيوي في دعم المجتمع، وإيجاد كوادر مدربة على أعلى مستوى تكون قادرة فى المستقبل على إدارة المنظومة المائية فى مصر بأعلى مستوى من الكفاءة إعتماداً على أفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة، تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه المصرية 2.0، خاصة توفير كوادر مؤهلة فى مجالات معالجة وتحلية المياه والمجالات التكنولوجية الحديثة.

وأشار إلى أن هذه المدارس ستقدم مناهج دراسية فريدة من نوعها تجمع بين التعليم الأكاديمي والممارسة العملية، بهدف إعداد وتطوير كوادر فنية متخصصة لشغل الوظائف الفنية المطلوبة في السنوات القادمة من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، وكذلك إعداد مناهج متكاملة في مجالات الري والصرف وإدارة الموارد المائية وتأهيل المنشات المائية ومعالجة وتحلية المياه وتنفيذ وصيانة شبكات الري الحديث والمساحة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وصيانة وتشغيل طلمبات الرفع والمعدات والسيارات .

