أكد الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه حقق فوزاً هاماً على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس على استاد المقاولون، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وقال توروب في تصريحات للمؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب انتهاء اللقاء إن الفريق نجح في تسجيل ثلاثة أهداف خلال المباراة وهو أمر يمنح اللاعبين دفعة معنوية مهمة، مؤكداً أن الجهاز الفني يركز دائماً على تطبيق أسلوب اللعب الخاص بالفريق داخل الملعب.

وأضاف مدرب الأحمر أنه لا يبحث عن أعذار تتعلق بأرضية الملعب أو أي ظروف أخرى، مشدداً على أن الهدف الدائم هو تقديم أفضل مستوى ممكن.

وأشار المدير الفني إلى أن الفريق يضم ثلاثة مهاجمين مميزين، موضحاً أن الجهاز الفني يحرص في كل مباراة على اختيار التشكيل الأنسب وفقاً لطبيعة المواجهة والظروف الفنية الخاصة بها.

وأتم تصريحاته قائلاً أن التغييرات التي أجراها خلال اللقاء أدت الدور المطلوب منها وساهمت في الحفاظ على مستوى الأداء، مؤكداً أنه يعتمد سياسة التدوير بين اللاعبين من مباراة لأخرى وأن على كل لاعب بذل أقصى ما لديه من جهد من أجل الحصول على فرصته في المشاركة.

