مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

وادي دجلة

الدوري المصري

المصري

- -
21:30

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

ريال مدريد

كأس الاتحاد الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

ليفربول

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من ياس توروب بعد الفوز على المقاولون العرب

كتب : نهي خورشيد

01:45 ص 06/03/2026

ييس توروب مدرب الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه حقق فوزاً هاماً على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس على استاد المقاولون، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وقال توروب في تصريحات للمؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب انتهاء اللقاء إن الفريق نجح في تسجيل ثلاثة أهداف خلال المباراة وهو أمر يمنح اللاعبين دفعة معنوية مهمة، مؤكداً أن الجهاز الفني يركز دائماً على تطبيق أسلوب اللعب الخاص بالفريق داخل الملعب.

وأضاف مدرب الأحمر أنه لا يبحث عن أعذار تتعلق بأرضية الملعب أو أي ظروف أخرى، مشدداً على أن الهدف الدائم هو تقديم أفضل مستوى ممكن.

وأشار المدير الفني إلى أن الفريق يضم ثلاثة مهاجمين مميزين، موضحاً أن الجهاز الفني يحرص في كل مباراة على اختيار التشكيل الأنسب وفقاً لطبيعة المواجهة والظروف الفنية الخاصة بها.

وأتم تصريحاته قائلاً أن التغييرات التي أجراها خلال اللقاء أدت الدور المطلوب منها وساهمت في الحفاظ على مستوى الأداء، مؤكداً أنه يعتمد سياسة التدوير بين اللاعبين من مباراة لأخرى وأن على كل لاعب بذل أقصى ما لديه من جهد من أجل الحصول على فرصته في المشاركة.

اقرأ أيضًا:

"في حضور ميسي".. رسالة خاصة من دونالد ترامب بشأن النادي الأهلي

بعد هدف تريزيجيه.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الدوري المصري الأهلي والمقاولون العرب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد هدف تريزيجيه.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري
رياضة محلية

بعد هدف تريزيجيه.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

وزير الحرب الأمريكي: نتحكم بجدول الحرب في إيران وسنستمر طويلا
شئون عربية و دولية

وزير الحرب الأمريكي: نتحكم بجدول الحرب في إيران وسنستمر طويلا
الخبير الاقتصادي د. حسن الصادي يحذر: من يستثمر في العقار هو "واهم"
مصراوى TV

الخبير الاقتصادي د. حسن الصادي يحذر: من يستثمر في العقار هو "واهم"
تقرير: تكلفة الحرب مع إيران بلغت 3.7 مليار دولار في أول 100 ساعة
شئون عربية و دولية

تقرير: تكلفة الحرب مع إيران بلغت 3.7 مليار دولار في أول 100 ساعة
إغلاق منصة كبرى استخدمها القراصنة لسرقة كلمات المرور.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

إغلاق منصة كبرى استخدمها القراصنة لسرقة كلمات المرور.. ما القصة؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"عمايل إيديه وحياة عينيه".. السفارة الألمانية عن المحشي في إفطار المطرية ( صور وفيديو)
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة