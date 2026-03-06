كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل مواصفات امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، وذلك من خلال النموذج الاسترشادي الذي نشرته عبر موقعها الرسمي، ويأتي هذا الإجراء في إطار إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف بشكل عملي على هيئة الامتحان النهائي وطبيعة الأسئلة المتوقع أن يتضمنها.

عدد أسئلة امتحان اللغة العربية

وبحسب ما ورد في النموذج الاسترشادي، يتكوّن امتحان مادة اللغة العربية من 55 سؤالًا في المجمل، ويتضمن الامتحان 54 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد، إلى جانب سؤال واحد مقالي يهدف إلى قياس قدرة الطالب على التعبير والتحليل.

التركيز على الفهم والتحليل

وأشار النموذج إلى أن أسئلة الامتحان تم إعدادها لقياس مستوى فهم الطالب للمحتوى الدراسي، ومدى قدرته على التحليل والاستيعاب، بدلًا من الاعتماد على أسلوب الحفظ التقليدي، كما يركز الامتحان على تنمية مهارات التفكير لدى الطلاب بما يتماشى مع توجهات تطوير منظومة التقييم في التعليم.

يمكن الاطلاع على النموذج الاسترشادي من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

