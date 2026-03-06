إعلان

مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2026

كتب : أحمد الجندي

11:37 ص 06/03/2026

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل مواصفات امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، وذلك من خلال النموذج الاسترشادي الذي نشرته عبر موقعها الرسمي، ويأتي هذا الإجراء في إطار إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف بشكل عملي على هيئة الامتحان النهائي وطبيعة الأسئلة المتوقع أن يتضمنها.

عدد أسئلة امتحان اللغة العربية

وبحسب ما ورد في النموذج الاسترشادي، يتكوّن امتحان مادة اللغة العربية من 55 سؤالًا في المجمل، ويتضمن الامتحان 54 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد، إلى جانب سؤال واحد مقالي يهدف إلى قياس قدرة الطالب على التعبير والتحليل.

التركيز على الفهم والتحليل

وأشار النموذج إلى أن أسئلة الامتحان تم إعدادها لقياس مستوى فهم الطالب للمحتوى الدراسي، ومدى قدرته على التحليل والاستيعاب، بدلًا من الاعتماد على أسلوب الحفظ التقليدي، كما يركز الامتحان على تنمية مهارات التفكير لدى الطلاب بما يتماشى مع توجهات تطوير منظومة التقييم في التعليم.

يمكن الاطلاع على النموذج الاسترشادي من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

اقرأ أيضاً:

بعد اعتماد القيمة العادلة.. الحكومة تقترب من طرح بنك القاهرة في البورصة

بإجمالى 470 إزالة .. وزير الري يتابع أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعلن ترتيبات التغطية الإعلامية لعيد القيامة المجيد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مادة اللغة العربية النماذج الإسترشادية الثانوية العامة 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

غرق شوارع قويسنا.. تفاصيل انفجار خط الصرف الصحي بالمنوفية
أخبار المحافظات

غرق شوارع قويسنا.. تفاصيل انفجار خط الصرف الصحي بالمنوفية
بعد حلقتين..ميرنا جميل تشوق الجمهور لمسلسل "بابا وماما جيران"
دراما و تليفزيون

بعد حلقتين..ميرنا جميل تشوق الجمهور لمسلسل "بابا وماما جيران"

3 مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى.. هذا ما يحدث لجسمك
رمضان ستايل

3 مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى.. هذا ما يحدث لجسمك
"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض مسيّرات وصاروخ كروز شرقي الرياض والخرج
شئون عربية و دولية

"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض مسيّرات وصاروخ كروز شرقي الرياض والخرج
أول تعليق من ياس توروب بعد الفوز على المقاولون العرب
رياضة محلية

أول تعليق من ياس توروب بعد الفوز على المقاولون العرب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026