خبر سار.. تركيب جهاز متخصص وتفعيل تقنية جديدة لعلاج أورام الجلد بمعهد الأورام

كتب : عمر صبري

07:04 م 05/03/2026
شهد المعهد القومي للأورام خطوة نوعية في مجال علاج أورام الجلد، من خلال توطين أحدث تقنيات العلاج الإشعاعي السطحي باستخدام تقنية Skin Electron Beam Therapy، وذلك بدعم من الدكتور خالد الصياد، المغترب المصري بألمانيا ورئيس مجموعة العلاج الإشعاعي لسرطان الجلد بجمعية الأمراض الجلدية الألمانية، حيث تم تنفيذ خطوة توطين أحدث تقنيات العلاج الإشعاعي لسرطان الجلد بالمعهد القومي للأورام بدعم خبير مصري بألمانيا تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وإشراف الدكتور أيمن فريد رئيس قطاع العلاقات الثقافية والبعثات.

وجرى تركيب الجهاز المتخصص وتفعيل التقنية الجديدة داخل المعهد، حيث تم علاج أول حالة بنجاح تحت إشراف الدكتور خالد الصياد، وبمشاركة الدكتور إيهاب خليل، رئيس قسم العلاج الإشعاعي بالمعهد القومي للأورام.

وتُعد تقنية Total Skin Electron Beam Therapy من التقنيات المتقدمة في علاج سرطانات الجلد، إذ تعتمد على توجيه حزم إلكترونية سطحية عالية الدقة تستهدف الخلايا السرطانية مع تقليل التأثير على الأنسجة السليمة المحيطة، ما يساهم في رفع معدلات الشفاء وتقليل المضاعفات، خاصة في الحالات المنتشرة أو متعددة البؤر، وهذا البروتوكول الحديث يشمل تقليل جلسات الاشعاع الي جلستين فقط بدل ٣٠ جلسة علاج اشعاعي مما يقلل من قوائم الانتظار

ولم يقتصر الدعم على الجانب التقني فحسب، بل شمل أيضًا برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لشباب الأطباء بقسم العلاج الإشعاعي، حيث قام الدكتور خالد السيد بنقل الخبرات العملية والعلمية المرتبطة باستخدام التقنية، بما يضمن استدامة تشغيلها بكفاءة وفقًا للمعايير الدولية.

وأكد الدكتور سامح سرور مدير المكتب الثقافي المصري ببرلين أن هذا الإنجاز في إطار جهود المكتب الثقافي المصري ببرلين لتعزيز التعاون العلمي والاستفادة من خبرات العلماء المصريين المقيمين بالخارج، ودعم مسارات التطوير ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى المؤسسات الطبية والبحثية في مصر.

وأضاف أن هذا التعاون المثمر أهمية الربط بين الكفاءات المصرية في الخارج والمؤسسات الوطنية، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوطين أحدث التقنيات العلاجية داخل مصر.

