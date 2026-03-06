إعلان

إجبار طائرة إجلاء فرنسية قادمة من الإمارات على العودة بسبب الصواريخ

كتب : وكالات

11:15 ص 06/03/2026

شركة إير فرانس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أُجبرت رحلة إجلاء تابعة لشركة إير فرانس كانت قد غادرت الإمارات العربية المتحدة مساء الخميس على العودة، بسبب "إطلاق صواريخ في المنطقة"، بحسب ما أكده وزير النقل الفرنسي في منشور على منصة إكس.

وقال فيليب تابارو: "إن الوضع يسلط الضوء على حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتعقيد عمليات الإجلاء"، مضيفًا أن الحكومة تدرك تطلعات المواطنين الفرنسيين الموجودين على الأرض إلى إجلائهم.

وفي تصريحات لقناة CNEWS يوم الجمعة، أوضح تابارو أن رحلات الإجلاء ستستمر، لكنه شدد على أن الوضع يتغير باستمرار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج طارئرة إجلاء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مفاجأة صادمة.. هل يحق للأهلي الاستئناف على قرار منع الجماهير؟
رياضة محلية

مفاجأة صادمة.. هل يحق للأهلي الاستئناف على قرار منع الجماهير؟
ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات على طريق "مصر–الإسماعيلية" الصحراوي
أخبار المحافظات

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات على طريق "مصر–الإسماعيلية" الصحراوي
رئيس "نايل سات" ينفي إصدار تقارير عن نسب مشاهدة مسلسلات رمضان
أخبار وتقارير

رئيس "نايل سات" ينفي إصدار تقارير عن نسب مشاهدة مسلسلات رمضان
بعد حلقتين..ميرنا جميل تشوق الجمهور لمسلسل "بابا وماما جيران"
دراما و تليفزيون

بعد حلقتين..ميرنا جميل تشوق الجمهور لمسلسل "بابا وماما جيران"

"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض مسيّرات وصاروخ كروز شرقي الرياض والخرج
شئون عربية و دولية

"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض مسيّرات وصاروخ كروز شرقي الرياض والخرج

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الهدف القادم".. ترامب يكشف وجهته المقبلة بعد حسم الصراع مع إيران
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة