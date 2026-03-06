أُجبرت رحلة إجلاء تابعة لشركة إير فرانس كانت قد غادرت الإمارات العربية المتحدة مساء الخميس على العودة، بسبب "إطلاق صواريخ في المنطقة"، بحسب ما أكده وزير النقل الفرنسي في منشور على منصة إكس.

وقال فيليب تابارو: "إن الوضع يسلط الضوء على حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتعقيد عمليات الإجلاء"، مضيفًا أن الحكومة تدرك تطلعات المواطنين الفرنسيين الموجودين على الأرض إلى إجلائهم.

وفي تصريحات لقناة CNEWS يوم الجمعة، أوضح تابارو أن رحلات الإجلاء ستستمر، لكنه شدد على أن الوضع يتغير باستمرار.