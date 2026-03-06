وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إرسال قوات برية أمريكية إلى إيران سيكون "مضيعة للوقت"، وفق ما نقلته شبكة NBC News.

وجاءت تصريحات ترامب يوم الخميس، في وقتٍ شنت فيه إسرائيل ضربات جوية مكثفة استهدفت عاصمتي إيران ولبنان في وقت مبكر من صباح الجمعة، بينما يبدو أن الولايات المتحدة استهدفت حاملة طائرات مسيّرة إيرانية في البحر، في إطار تصعيد حملتها ضد أسطول السفن الحربية التابع للجمهورية الإسلامية.

ونُقلت هذه التصريحات خلال فعالية حضرها ترامب في مبنى أيزنهاور التنفيذي داخل مجمع البيت الأبيض في واشنطن يوم 4 مارس 2026.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لصحيفة "نيويورك بوست"، إنه لا يستبعد إرسال قوات برية أمريكية إلى إيران "إذا كانت ضرورية".

وأضاف ترامب: "ليست لديّ رهبة أو تردد فيما يتعلق بإرسال قوات برية.. لن أقول إنه لن تكون هناك قوات على الأرض. أنا أقول ربما لا نحتاج إليها، أو إذا كانت ضرورية".