إعلان

"مضيعة للوقت".. ترامب يتراجع عن حديثه بشأن إرسال قوات برية إلى إيران

كتب : مصراوي

11:18 ص 06/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إرسال قوات برية أمريكية إلى إيران سيكون "مضيعة للوقت"، وفق ما نقلته شبكة NBC News.

وجاءت تصريحات ترامب يوم الخميس، في وقتٍ شنت فيه إسرائيل ضربات جوية مكثفة استهدفت عاصمتي إيران ولبنان في وقت مبكر من صباح الجمعة، بينما يبدو أن الولايات المتحدة استهدفت حاملة طائرات مسيّرة إيرانية في البحر، في إطار تصعيد حملتها ضد أسطول السفن الحربية التابع للجمهورية الإسلامية.

ونُقلت هذه التصريحات خلال فعالية حضرها ترامب في مبنى أيزنهاور التنفيذي داخل مجمع البيت الأبيض في واشنطن يوم 4 مارس 2026.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لصحيفة "نيويورك بوست"، إنه لا يستبعد إرسال قوات برية أمريكية إلى إيران "إذا كانت ضرورية".

وأضاف ترامب: "ليست لديّ رهبة أو تردد فيما يتعلق بإرسال قوات برية.. لن أقول إنه لن تكون هناك قوات على الأرض. أنا أقول ربما لا نحتاج إليها، أو إذا كانت ضرورية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب الحرب على إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد حلقتين..ميرنا جميل تشوق الجمهور لمسلسل "بابا وماما جيران"
دراما و تليفزيون

بعد حلقتين..ميرنا جميل تشوق الجمهور لمسلسل "بابا وماما جيران"

3 مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى.. هذا ما يحدث لجسمك
رمضان ستايل

3 مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى.. هذا ما يحدث لجسمك
غرق شوارع قويسنا.. تفاصيل انفجار خط الصرف الصحي بالمنوفية
أخبار المحافظات

غرق شوارع قويسنا.. تفاصيل انفجار خط الصرف الصحي بالمنوفية
ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات على طريق "مصر–الإسماعيلية" الصحراوي
أخبار المحافظات

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات على طريق "مصر–الإسماعيلية" الصحراوي
رئيس "نايل سات" ينفي إصدار تقارير عن نسب مشاهدة مسلسلات رمضان
أخبار وتقارير

رئيس "نايل سات" ينفي إصدار تقارير عن نسب مشاهدة مسلسلات رمضان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الهدف القادم".. ترامب يكشف وجهته المقبلة بعد حسم الصراع مع إيران
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة