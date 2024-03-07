لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن بعض مناطق فيصل بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع المياه عن عدد من المناطق لمدة 6 ساعات، غدًا الجمعة.

وأضافت "الشركة"، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي، (مناطق عمرو بن العاص بالكامل من شارع فيصل حتى شارع المنشية - الصفا والمروة - الطوابق).

وأوضحت أن سبب قطع المياه يعود إلى أعمال ربط خط المياه الجديد قطر 200 مم؛ لتحسين الضغوط بمنطقة "عمرو بن العاص - كفر طهرمس"، وهو ما يستلزم قطع المياه لمدة 6 ساعات، بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 8 مارس 2024 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 9 مارس 2024؛ لربط الخط الجديد مع الخط القائم.

ونوهت "الشركة بأنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة بقطع المياه حتى الانتهاء من الأعمال المقررة، وفي حال الحاجة إلى المياه، يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125.