الشيخ عبدالغني عبدالخالق.. شخصية جناح الأزهر بمعرض الكتاب 2026 من هو؟

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

اختار الأزهر الشريف، الشيخ عبدالغني عبدالخالق لتكون شخصية جناحه بمعرض الكتاب في دورته الجديدة لعام 2026.

وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن الشيخ عبدالغني عبدالخالق على النحو التالي:

ولد في 17/ 3 / 1908 م في مدينة القاهرة بمنطقة " السيدة نفيسة بنت الحسن رضي الله عنها" حيث كان والده – رحمه الله – شيخًا لجامع السيدة نفيسة.

- نشأ في أسرة تشتغل بالعلم والعبادة فجده و أبوه و أخوه الأصغر أحمد تعاقبوا على مشيخة الجامع النفيسي و أخوه الأكبر مصطفى هو عالم جليل من علماء الأزهر ووالدة الشيخ – رحمها الله – ينتهي نسبها للدوحة النبوية و يتصل نسبه لأبيه بالصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .

- حفظ القرآن الكريم في صغره و التحق بمعاهد الأزهر الشريف , ثم بكلية الشريعة الإسلامية إحدى كليات الجامع الأزهر الثلاث – آنذاك – و تخرج فيها سنة (1935م) و حصل على الإجازة العالية ( الليسانس ) في العلوم الشرعية ثم التحق بقسم تخصص المادة و حصل على درجة العالمية من درجة العالمية (الدكتوراه) في أصول الفقه سنة (1940م)و موضوع رسالته "حجية السنة ".

- عمل فور تخرجه من تخصص المادة بكلية الشريعة الإسلامية بالجامع الأزهر الشريف حتى صار أستاذًا ورئيسًا لقسم أصول الفقه بها, و تخرج به أجيال من العلماء الأجلاء منذ سنة (1940م) ولمدة تربو على اثنين و أربعين عامًا , قضاها – رحمه الله تعالى – في خدمة الشريعة الإسلامية و في البحث و الإرشاد العلمي و النصح لطلاب العلم و أهله.حيث أشرف على نحو خمسمائة رسالة علمية ما بين ماجستير ودكتوراه، درَّس في بعض الجامعات منها جامعة محمد بن سعود الإسلامية بالسعودية والعراق والمغرب وليبيا كأستاذ زائر.

- في احتفال جمهورية مصر العربية بالعيد الألفي للأزهر منح وسام الدولة للعلوم والفنون والآداب من الطبقة الأولى وذلك في (17 مارس 1983م).

- من مؤلفاته:

منها التصنيف و من أهمها :

1- حجية السنة وهو رسالته في الدكتوراه وهو مطبوع في مجلد واحد.

2- الإمام البخاري وصحيحه.

3- أصول الفقه لغير الحنفية مع: إبراهيم عبد الحميد وحسن وهدان.

4- محاضرات في أصول الفقه.

5- بحوث في السنة المشرفة.

6- الإجماع حقيقته وحجيته.

و منها في مجال التحقيق:

1- تحقيق كتاب أحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي.

2- تحقيق كتاب آداب الشافعي ومناقبه للفخر الرازي.

3- تحقيق كتاب الطب النبوي لابن القيم.

4- تحقيق كتاب منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التحقيق وزيادات لتقي الدين ابن النجار.

- انتقل الشيخ عبدالغني عبدالخالق بمنطقة السيدة نفيسة في منزل والده الخميس (18/ 10 / 1403هـ) الموافق (28/ 7 / 1983م )عن عمر جاوز الـ 75 عامًا.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. آخر موعد لتوثيق عقود سكن الحجاج وبدء إصدار التأشيرات عقب الانتهاء من الإجراءات

تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد: أمطار رعدية ورياح واضطراب بالملاحة خلال ساعات

70% من المحركات مستوردة.. شعبة الأجهزة الكهربائية تحذر من تداعيات ارتفاع أسعار النحاس عالميًا