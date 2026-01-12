إعلان

الشيخ عبدالغني عبدالخالق.. شخصية جناح الأزهر بمعرض الكتاب 2026 من هو؟

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:17 م 12/01/2026

الأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

اختار الأزهر الشريف، الشيخ عبدالغني عبدالخالق لتكون شخصية جناحه بمعرض الكتاب في دورته الجديدة لعام 2026.

وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن الشيخ عبدالغني عبدالخالق على النحو التالي:

ولد في 17/ 3 / 1908 م في مدينة القاهرة بمنطقة " السيدة نفيسة بنت الحسن رضي الله عنها" حيث كان والده – رحمه الله – شيخًا لجامع السيدة نفيسة.

- نشأ في أسرة تشتغل بالعلم والعبادة فجده و أبوه و أخوه الأصغر أحمد تعاقبوا على مشيخة الجامع النفيسي و أخوه الأكبر مصطفى هو عالم جليل من علماء الأزهر ووالدة الشيخ – رحمها الله – ينتهي نسبها للدوحة النبوية و يتصل نسبه لأبيه بالصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .

- حفظ القرآن الكريم في صغره و التحق بمعاهد الأزهر الشريف , ثم بكلية الشريعة الإسلامية إحدى كليات الجامع الأزهر الثلاث – آنذاك – و تخرج فيها سنة (1935م) و حصل على الإجازة العالية ( الليسانس ) في العلوم الشرعية ثم التحق بقسم تخصص المادة و حصل على درجة العالمية من درجة العالمية (الدكتوراه) في أصول الفقه سنة (1940م)و موضوع رسالته "حجية السنة ".

- عمل فور تخرجه من تخصص المادة بكلية الشريعة الإسلامية بالجامع الأزهر الشريف حتى صار أستاذًا ورئيسًا لقسم أصول الفقه بها, و تخرج به أجيال من العلماء الأجلاء منذ سنة (1940م) ولمدة تربو على اثنين و أربعين عامًا , قضاها – رحمه الله تعالى – في خدمة الشريعة الإسلامية و في البحث و الإرشاد العلمي و النصح لطلاب العلم و أهله.حيث أشرف على نحو خمسمائة رسالة علمية ما بين ماجستير ودكتوراه، درَّس في بعض الجامعات منها جامعة محمد بن سعود الإسلامية بالسعودية والعراق والمغرب وليبيا كأستاذ زائر.

- في احتفال جمهورية مصر العربية بالعيد الألفي للأزهر منح وسام الدولة للعلوم والفنون والآداب من الطبقة الأولى وذلك في (17 مارس 1983م).

- من مؤلفاته:

منها التصنيف و من أهمها :

1- حجية السنة وهو رسالته في الدكتوراه وهو مطبوع في مجلد واحد.

2- الإمام البخاري وصحيحه.

3- أصول الفقه لغير الحنفية مع: إبراهيم عبد الحميد وحسن وهدان.

4- محاضرات في أصول الفقه.

5- بحوث في السنة المشرفة.

6- الإجماع حقيقته وحجيته.

و منها في مجال التحقيق:

1- تحقيق كتاب أحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي.

2- تحقيق كتاب آداب الشافعي ومناقبه للفخر الرازي.

3- تحقيق كتاب الطب النبوي لابن القيم.

4- تحقيق كتاب منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التحقيق وزيادات لتقي الدين ابن النجار.

- انتقل الشيخ عبدالغني عبدالخالق بمنطقة السيدة نفيسة في منزل والده الخميس (18/ 10 / 1403هـ) الموافق (28/ 7 / 1983م )عن عمر جاوز الـ 75 عامًا.

الأزهر الشريف عبدالغني عبدالخالق معرض الكتاب 2026

الإيجار القديم.. الجريدة الرسمية تنشر قرار مد التقديم على شقق الإسكان البديل
عز يرتفع بأكثر من ألف جنيه.. أسعار الحديد تواصل الارتفاع
نقل الرئيس الفلسطيني أبو مازن إلى المستشفى
مصدر: بدء تطوير ورفع كفاءة موقف عبدالمنعم رياض
"حالة رحيل واجتياز الكشف".. شوبير يكشف تطورات مفاجئة داخل الأهلي
