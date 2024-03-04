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BBC

نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من رصف طريق المنصورية

07:50 م الإثنين 04 مارس 2024
  • عرض 6 صورة
    نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة الإنتهاء من رصف طريق المنصورية
  • عرض 6 صورة
    نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة الإنتهاء من رصف طريق المنصورية
  • عرض 6 صورة
    نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة الإنتهاء من رصف طريق المنصورية
  • عرض 6 صورة
    نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة الإنتهاء من رصف طريق المنصورية
  • عرض 6 صورة
    نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة الإنتهاء من رصف طريق المنصورية
  • عرض 6 صورة
    نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة الإنتهاء من رصف طريق المنصورية
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كتب- محمد أبو بكر:
تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ميدانيًا، الموقف التنفيذى لمشروع محور ناهيا بولاق بمركز كرداسة، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

ووجه "الشهابي"، بتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ؛ لتسريع وتيرة عمل مشروع المحور المروري الجديد.

وتابع نائب محافظ الجيزة، أعمال التطوير والرصف بطريق المنصورية بداية من بعد الطريق الأبيض وصولًا إلى منطقة الصليبة بطول ٢،٥ كم، موجهًا بسرعة الإنتهاء من الأعمال ومراعاة الجودة في التنفيذ

رصف طريق المنصورية إبراهيم الشهابي محور ناهيا بولاق

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