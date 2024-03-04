نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من رصف طريق المنصورية

البابا تواضروس يستقبل عددًا من أساقفة المهجر



كتب- محمد أبو بكر:

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ميدانيًا، الموقف التنفيذى لمشروع محور ناهيا بولاق بمركز كرداسة، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

ووجه "الشهابي"، بتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ؛ لتسريع وتيرة عمل مشروع المحور المروري الجديد.

وتابع نائب محافظ الجيزة، أعمال التطوير والرصف بطريق المنصورية بداية من بعد الطريق الأبيض وصولًا إلى منطقة الصليبة بطول ٢،٥ كم، موجهًا بسرعة الإنتهاء من الأعمال ومراعاة الجودة في التنفيذ