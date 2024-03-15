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BBC

السيسي يتفقد أكاديمية الشرطة ويُجري حوارًا مع الطلاب - صور

11:38 ص الجمعة 15 مارس 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم، أكاديمية الشرطة؛ ليطمئن على أبنائه الطلاب المستجدين بالأكاديمية ويجري معهم حواراً تناول الأوضاع الداخلية والإقليمية.

وقال السيسي، في كلمته خلال تفقد مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم الجمعة، إنه سعيد بما يراه في مقر أكاديمية الشرطة وما يسمعه من وزير الداخلية حتى مدير الأكاديمية عن المستوى الذي حققه الطلاب خلال فترة التدريب المركز.

وتابع: نحرص على أن يكون العامل البشري هو الأميز وله تأثير كبير جدا وهذا ما نجحنا فيه على مستوى الأداء والتطور والتقدم وحالة الانضباط".

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي أكاديمية الشرطة

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