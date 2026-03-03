إعلان

إيران: لا يوجد تنسيق بين طهران وحزب الله في الحرب ضد إسرائيل

كتب : مصراوي

05:33 م 03/03/2026

أضرار مادية وبشرية في إسرائيل جراء صواريخ إيران

أكد السفير الإيراني في الأمم المتحدة علي بحريني، عدم وجود أي تنسيق بين إيران وحزب الله بشأن الضربات الجديدة التي شنها الحزب ضد إسرائيل.
قال علي بحريني، كبير مبعوثي إيران إلى مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف، إن إيران لا تحتاج إلى مساعدة من خارج إيران و"نحن قادرون على الدفاع عن بلدنا".

وقال للصحفيين يوم الثلاثاء إنه "لم يكن هناك أي تنسيق بين إيران وحزب الله"، وقال عن الجماعة اللبنانية: "إنهم يقررون ويتصرفون بشكل مستقل".

في بيان نُشر يوم الاثنين على موقع X، قال الجيش الإسرائيلي: "حزب الله يعمل نيابة عن النظام الإيراني، ويطلق النار على المدنيين الإسرائيليين، ويجلب الخراب إلى لبنان".

أطلقت جماعة مسلحة مدعومة من إيران صواريخ على إسرائيل يوم الاثنين، ما دفع إسرائيل للرد. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن جنوده كانوا ينفذون عمليات في جنوب لبنان يوم الثلاثاء في إطار استمراره في شن غارات على حزب الله.

