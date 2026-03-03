"عبر مصر".. رونالدو يغادر السعودية في طريقه إلى مدريد |ما القصة؟

«يمتلك تاريخًا عريقًا».. أول تعليق من أشرف داري بعد الانضمام لناديه الجديد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، عن مغادرة طائرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، من العاصمة السعودية الرياض متجهة إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

وذكرت صحيفة ذا صن أن الرحلة استغرقت نحو سبع ساعات، في ظل ما وصفته بالوضع الراهن، دون توضيح كامل لأسباب السفر، خاصة مع عدم معرفة ما إذا كان رونالدو قد غادر برفقة عائلته أم لا.

وأظهرت بيانات تتبع الرحلات عبر موقع Flightradar24 أن مسار الطائرة شمل المرور عبر الأجواء المصرية قبل الوصول إلى مدريد، ما أثار اهتمام وسائل الإعلام حول خط سير الرحلة.

إصابة كريستيانو رونالدو

وكان رونالدو، البالغ 41 عامًا، قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه ضد الفيحاء بالجولة الـ24 من الدوري السعودي، حيث أظهرت الفحوصات الطبية، وفقًا لصحيفة الرياضية، تعرضه لشد في العضلة الخلفية، ما قد يجعله قريبًا من الغياب عن مواجهة الجولة المقبلة أمام نيوم.