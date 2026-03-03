إيران تلوح بـ"إعلان الحرب" ضد أوروبا ردًا على محاولات حماية دول الخليج

وجّهت إيران تحذيرا شديد اللهجة للدول الأوروبية، داعية إياها إلى الامتناع عن الانضمام إلى المواجهة العسكرية الجارية، معتبرة أن أي انخراط أوروبي سيُعتبر "تحولا جذريا" في طبيعة الصراع.

إعلان حرب وتواطؤ

بحسب ما أورده موقع "Axar.az"، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن أي مشاركة أوروبية في العمليات العسكرية ستكون بمثابة "إعلان حرب" صريح.

وحذر بقائي قائلا: "أي خطوة من هذا القبيل ضد إيران ستُعتبر تواطؤا مع المعتدين، وهذا يعد حربا مباشرة ضدنا".

تحركات أوروبية في المنطقة

يأتي هذا التحذير الإيراني في ظل تقارير تشير إلى عزم "فرنسا وبريطانيا وألمانيا" اتخاذ إجراءات دفاعية لحماية دول الخليج العربي من الهجمات الصاروخية.

وفي خطوة تصعيدية، أرسلت باريس حاملة الطائرات "شارل ديجول" إلى مياه الشرق الأوسط، مما عزز من مخاوف طهران بشأن اتساع رقعة المشاركة الدولية في النزاع.

تأتي هذه التطورات السياسية وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.