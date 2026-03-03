قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه توجد تخوفات من التلاعب في السلع، أو إخفاء سلع، في ظل أزمة الحربة الإيرانية - الأمريكية.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم: رسالة للجميع، ليس لدينا أزمة تدبير عملة ولدينا موارد نجيب أي كميات سلع للدولة، ولن نسمح وبقولها بمنتهى الوضوح، لأي حد يعمل ممارسات احتكارية، لدينا أدوات وقانون، بقولها بوضوح شديد، لدينا موارد تخلينا نجيب بدائل، بقول ده عشان أطمن المواطنين.

وتابع رئيس الوزراء: "بنراقب أيضًا زيادة أسعار الوقود والغاز الطبيعي وسعر البرميل قبل ما أدخل لحضراتكم تعدي 84 دولارًا، كنا بنتكلم على 69 دولارًا، والغاز أيضًا، وفيه تخوف من زيادة الأسعار لو طالت أمد الحرب، لازم نكون عارفين لو طال أمدها وحصل ارتفاع، هيكون لينا قرارات استثنائية فيما يتعلق بالأسعار، وسنعيد النظر في بعض الإجراءات، وكل همنا يكون توفير السلع ومفيش نقص.

