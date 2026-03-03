إعلان

وزير الكهرباء: لا تخفيف أحمال الصيف المقبل

كتب : أحمد السعداوي

04:54 م 03/03/2026 تعديل في 05:04 م

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لا توجد أية خطط لتخفيف الأحمال أو قطع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف المقبل، مشددًا على أن الوزارة استعدت مبكرًا لمواجهة الزيادة المتوقعة في معدلات الاستهلاك.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء الكهرباء والبترول والتموين والمالية والدولة للإعلام.

وأوضح وزير الكهرباء أن الدولة تنفذ استراتيجية متكاملة حتى عام 2040، تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 65%، إلى جانب خطط متوازية لترشيد الاستهلاك وتعزيز كفاءة الاستخدام.

وأكد رئيس الوزراء استقرار الخدمات الأساسية وتوافر السلع الاستراتيجية، رغم التوترات الإقليمية المتسارعة وتداعيات الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، مشددًا على أن الدولة انتقلت من مرحلة "رد الفعل" إلى التخطيط الاستباقي عبر سيناريوهات مرنة للتعامل مع مختلف التحديات.

وأعلن مدبولي، بوضوح، انتهاء العمل بسياسة تخفيف الأحمال الكهربائية، مؤكدًا أن الحكومة وجهت ضربة استباقية لمواجهة أي محاولات احتكار أو تلاعب بالأسواق، وأن يد القانون ستطول المخالفين؛ لضمان وصول السلع إلى المواطنين دون مغالاة.

وأوضح رئيس الوزراء، في ما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أن مصر حرصت منذ بداية الأزمة على احتواء التصعيد، وأن موقفها ثابت في الدعوة إلى وقف الحرب والعودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتأثر بطبيعة الحال بتداعيات الأحداث الجارية؛ لكنها تتحرك وفق رؤية متوازنة لحماية مصالحها وضمان استقرار الداخل.

