تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، مشروع مستشفى ببا المركزي، الذي تنفذه وزارة الصحة والسكان ضمن خطتها لإحلال وتجديد وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

محافظ بني سويف يتابع معدلات التنفيذ بمستشفى ببا المركزي

واطلع المحافظ، خلال جولته التفقدية، على تفاصيل ومراحل العمل بالمشروع، الذي يُقام على مساحة تستوعب مبنى مكونًا من بدروم ودور أرضي و5 أدوار علوية، ويضم العديد من الأقسام والتخصصات الطبية، من بينها:

العيادات الخارجية، قسم الطوارئ، الأشعة، الغسيل الكلوي، العلاج الطبيعي، بنك الدم، قسم إقامة وعناية لمرضى الحروق، وحدة المناظير، الحضانات، الصيدلية، إلى جانب عدد من الملحقات والخدمات المساندة، بما يعزز من كفاءة المنظومة الصحية داخل مركز ببا.

توجيهات عاجلة للإسراع بمعدلات الإنجاز

ووجّه المحافظ بإعداد تقرير مصور شهري يتضمن نسب ومعدلات التنفيذ، ومقارنتها بالمستهدف المحدد وفق البرنامج الزمني، للتأكد من الالتزام بالجدول الموضوع وسرعة الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة في أقرب وقت.

كما كلّف رئيس مركز ومدينة ببا باستمرار التنسيق والتواصل مع الشركة المنفذة ومديرية الصحة، لتذليل أية معوقات قد تواجه التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالتراخيص والمرافق، بما يضمن انتظام سير العمل وفق المعايير والاشتراطات التي أقرتها وزارة الصحة ضمن خطة التطوير الشامل للقطاع الصحي.

رافق المحافظ خلال الجولة: محمد قريبة وكيل مديرية الصحة، أحمد علاء الدين رئيس مركز ومدينة ببا، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ.