قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة كانت تتحسب لهذه التطورات التي تشهدها المنطقة الآن.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم: كنا نتحسب لهذا الأمر، عملنا اجتماع يوم الخميس قبل الحرب بيومين، وده كان بناءً على تقارير، وعملت اجتماع مهم عشان اتأكد من كل الأرصدة وإيه خطط التحرك، عملنا أمس اجتماع للمجموعة الاقتصادية وطلبت موضع سيناريوهات على مدة وأمد الحرب، ودي المشكلة الوحيدة، لازم يكون كذا سيناريو، سيناريو شهر وسيناريو شهرين، وأكثر.

وتابع رئيس الوزراء: سعر الصرف أيضًا، خدنا قرارنا في منظومة الإصلاح أن يكون مرنًا، بناءً على العرض والطلب، ولدينا احتياطيات كافية وليس لدينا أزمة على الإطلاق، بنلبي الطلب.

وواصل: لو متابعين، كل العملات حصل لها تغير، والدولار بقى أقوى، قمنا بتأمين الموارد، والسوق منتظم، وبنتحرك طبقًا للعرض والطلب، ده نهج ومستمرين عليه، دي نقطة مهمة عشان محدش يقولك أصل الدولار طلع شوية، ده وضع استثنائي وكله هيرجع لوضعه واستقراره.

