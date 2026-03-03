إعلان

إيران تشن غارات على الجماعات الكردية في العراق

كتب : مصراوي

05:35 م 03/03/2026

غارات إيران

وكالات
أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني، أنها استهدفت ما وصفته بالجماعات المعادية للثورة في إقليم كردستان العراق شبه المستقل.

وقال الحرس الثوري الإيراني: "تم تدمير مواقع الجماعات المعادية للثورة في إقليم كردستان العراق بإطلاق 30 طائرة مسيرة"، بحسب وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية.

وأكدت مجموعتان كرديتان تحدثت إليهما شبكة CNN وقوع الهجمات، لكنهما قالتا إن عدد الطائرات المسيرة التي تم نشرها كان أقل بكثير مما ادعاه الحرس الثوري الإيراني.

وقال الحزب الديمقراطي الكردي الإيراني إنه تعرض لهجوم بثلاث طائرات مسيرة، مما تسبب في إصابة طفيفة، وقال حزب حرية كردستان إنه استُهدف بطائرة مسيرة واحدة.

