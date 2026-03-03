إعلان

رئيس الوزراء: تراجع أعداد وحدات الإيجار القديم بصورة كبيرة جدًّا

كتب : محمد نصار

04:18 م 03/03/2026

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ردًّا على ما أُثير من شائعات بشأن الإيجار القديم: بدأنا التعداد السكاني الجديد، والتعداد السابق كان بيتكلم عن أن كل الوحدات في الدولة أقل من 40 مليون وحدة سكنية وخلافه.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: وحدات الإيجار القديم بالكامل كانت في حدود 1.6 مليون وحدة من 10 سنوات، وتقديراتنا أن هذا الرقم تراجع بصورة كبيرة جدًّا، لأنه على مدار الـ10 سنوات حصلت معادلات، وناس خرجت، وناس توفاها الله، وناس توافقت مع بعضها.

وتابع مدبولي: المعيار في المنصة أن يتقدم المتضررون للحصول على وحدات بديلة في إطار التزام الدولة بتعويض المضارين من القانون، وما تقدم كان في حدود 70 ألف طلب، وزي ما تعهدنا هنوفر وحدات للمستحقين قبل نهاية السنوات السبع.

