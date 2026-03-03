إعلان

ضياء رشوان: إقليم الشرق الأوسط بالكامل يسأل عن الأمن باستثناء مصر

كتب : محمد نصار

04:32 م 03/03/2026

ضياء رشوان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إننا لم نشهد ما يحدث في تاريخ المنطقة من قبل، مضيفًا: شُفنا أجزاء في حرب العراق، وبالتالي هذا شيء جديد.

وأضاف رشوان، خلال مؤتمر صفحي بحضور رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء: يا ترى مش واخدين بالهم، عن شيء يخص الأمن والحدود، وبيسألوا عن الاقتصاد، وده الشيء الأهم؛ لأنه محمي في الوعي الجمعي بتاعنا، الشعور بالخطر مش موجود في مصر.

وتابع وزير الدولة للإعلام: إقليم الشرق الأوسط بالكامل عدا مصر، بيسأل عن الأمن، هذا السؤال يضع الاقتصاد في حجمه، وارتفاع الدولار الآن عالمي، وليس حالة مصرية.

واستطرد الوزير: لا أطلب متابعة الأزمة من مصادر مصرية، ده أمر يخص صاحبه؛ لكن الشؤون المصرية لها مصادرها ومسارها، ووزارة الإعلام مستعدة للإجابة عن أي سؤال.

واختتم رشوان: ملاحظة علينا.. على الإعلام، د.مصطفى مدبولي قال قد نعلن قرارات استثنائية مؤقتة في حال استمرار الحرب، بعض وسائل الإعلام أغفلت كلمة مؤقتة، رغم أن كلام رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي وليس في غرف مغلقة.

اقرأ أيضًا:

قرارات حكومية عاجلة للمستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام رئيس الوزراء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يجوز قراءة القرآن من المصحف خلال الصلاة؟.. داعية إسلامية توضح
جنة الصائم

هل يجوز قراءة القرآن من المصحف خلال الصلاة؟.. داعية إسلامية توضح
"عبر مصر".. رونالدو يغادر السعودية في طريقه إلى مدريد |ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

"عبر مصر".. رونالدو يغادر السعودية في طريقه إلى مدريد |ما القصة؟
لا أعمل إلا لمصلحة مصر.. توفيق عكاشة يكشف سر توقعه باغتيال خامنئي يوم السبت
مصراوى TV

لا أعمل إلا لمصلحة مصر.. توفيق عكاشة يكشف سر توقعه باغتيال خامنئي يوم السبت
بالصواريخ والمسيرات.. حزب الله يستهدف قاعدتين إسرائيليتين
شئون عربية و دولية

بالصواريخ والمسيرات.. حزب الله يستهدف قاعدتين إسرائيليتين
"دون تفاصيل مالية".. كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري رسميا
رياضة محلية

"دون تفاصيل مالية".. كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري رسميا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان