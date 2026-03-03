ضياء رشوان: إقليم الشرق الأوسط بالكامل يسأل عن الأمن باستثناء مصر

قال ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إننا لم نشهد ما يحدث في تاريخ المنطقة من قبل، مضيفًا: شُفنا أجزاء في حرب العراق، وبالتالي هذا شيء جديد.

وأضاف رشوان، خلال مؤتمر صفحي بحضور رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء: يا ترى مش واخدين بالهم، عن شيء يخص الأمن والحدود، وبيسألوا عن الاقتصاد، وده الشيء الأهم؛ لأنه محمي في الوعي الجمعي بتاعنا، الشعور بالخطر مش موجود في مصر.

وتابع وزير الدولة للإعلام: إقليم الشرق الأوسط بالكامل عدا مصر، بيسأل عن الأمن، هذا السؤال يضع الاقتصاد في حجمه، وارتفاع الدولار الآن عالمي، وليس حالة مصرية.

واستطرد الوزير: لا أطلب متابعة الأزمة من مصادر مصرية، ده أمر يخص صاحبه؛ لكن الشؤون المصرية لها مصادرها ومسارها، ووزارة الإعلام مستعدة للإجابة عن أي سؤال.

واختتم رشوان: ملاحظة علينا.. على الإعلام، د.مصطفى مدبولي قال قد نعلن قرارات استثنائية مؤقتة في حال استمرار الحرب، بعض وسائل الإعلام أغفلت كلمة مؤقتة، رغم أن كلام رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي وليس في غرف مغلقة.

