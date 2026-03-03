إعلان

وزير المالية: الموازنة الجديدة طموحة وناقشنا أكثر من 98% منها

كتب : محمد نصار

03:36 م 03/03/2026

أحمد كجوك وزير المالية

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنهم ناقشوا أكثر من 98% من الموازنة الجديدة، وهي طموحة وتضم مساحة للصحة والسكان، ومخصصات كافية لمختلف الأمور سواء حياة كريمة أو الحماية الاجتماعية.

وأضاف "كجوك"، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، اليوم: المخصصات ستكون كافية وأتمنى أن يشعر الناس بعائد منها.

وتابع: عندنا نظام جيد للتأمين ضد مخاطر ارتفاع الأسعار، بمعنى أننا نشتري هذه العقود، ونتمنى ألا نشتريها بس بتكون للتأمين، وفيه موازنة واحتياطيات إجمالية مش للبند ده وبنضعها بألا تستخدم إلا للضرورة القصوى، وده 3 إجراءات، وارد جدًا نتوسع في التأمين ده في المستقبل، بخلاف الطاقة.

اقرأ أيضًا:

قرارات حكومية عاجلة للمستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة

أحمد كجوك وزير المالية الموازنة لعامة الحماية الاجتماعية

