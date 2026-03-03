إعلان

محافظ القليوبية يبحث شكاوى الأهالي في لقاء موسع بشبرا

كتب : أسامة علاء الدين

05:44 م 03/03/2026
    محافظ القليوبية يبحث شكاوى الأهالي في لقاء موسع بشبرا
    محافظ القليوبية يبحث شكاوى الأهالي في لقاء موسع بشبرا
    محافظ القليوبية يبحث شكاوى الأهالي في لقاء موسع بشبرا

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية لقائه الجماهيري الأول مع المواطنين بمقر مجلس مدينة شبرا الخيمة لبحث ومناقشة مشكلات أهالي مدن شبرا الخيمة، قليوب، والقناطر الخيرية، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، واللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء الأحياء والمدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية.

في مستهل اللقاء، التقى المحافظ بالمواطنين في اجتماع مفتوح قبل بدء المقابلات الفردية، مؤكدًا استمرار نهج المحافظة في عقد اللقاءات الجماهيرية بشكل دوري لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي للدولة موجود لخدمة المواطن أولًا وأخيرًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد ضرورة التواجد جنبًا إلى جنب مع المواطنين، والاستماع لمطالبهم والعمل على تلبيتها وفقًا للقانون.

وجّه المحافظ بحلول عاجلة لعدد من الحالات تضمنت توفير باكية تجارية لأحد أصحاب المعاشات لمساعدته في إقامة مشروع صغير، وتوفير فرص عمل لعدد من السيدات بالقطاع الخاص بما يتناسب مع ظروفهن، ومنح عمل مخفف لإحدى العاملات بإحدى المدارس مراعاةً لظروفها الصحية، وانتداب معلمة للعمل بمحافظة القاهرة لتقريب محل إقامتها.

كما أصدر توجيهات عاجلة بشأن شكوى غلق أحد الشوارع، حيث وجّه الإدارة الهندسية والتخطيط العمراني بسرعة المعاينة الميدانية ومراجعة الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إضافة إلى معاينة أحد العقارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظًا على سلامة المواطنين.

وجرى التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير معاش «تكافل وكرامة» لسيدة تعول أطفالًا من ذوي الهمم، إلى جانب بحث توفير فرصة عمل مناسبة لها لتحسين مستوى معيشتها.

في ختام اللقاء، شدد المحافظ على استمرار عقد اللقاءات الجماهيرية بشكل دوري بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن المتابعة الجادة لتنفيذ التوجيهات هي الضمان الحقيقي لتحقيق رضا المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

