عقد حسن رداد، وزير العمل، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع مديريات العمل بمحافظات دمياط والدقهلية والغربية والمنوفية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير موقف العمل داخل كل مديرية، ووجّه بضرورة موافاته بكافة البيانات والمعلومات المحدثة بشأن المناطق الصناعية بكل محافظة،متضمنة عدد المنشآت، وحجم العمالة، والأنشطة الإنتاجية،واحتياجات سوق العمل الفعلية، فضلًا عن فرص التشغيل المتاحة، بما يساهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار.

كما شدد الوزير، على أهمية تكثيف جهود تفتيش العمل داخل المنشآت لمتابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجور وتراخيص عمل الأجانب، وكذلك صحة عقود العمل طبقًا للقانون الجديد، لتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، وترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي، وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم الاستثمار وتحافظ على حقوق العمال.

وأكد وزير العمل، ضرورة تفعيل آليات التواصل المباشر والمستمر بين المديريات والإدارات المركزية بالوزارة، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أية تحديات، إلى جانب تفعيل قنوات التواصل بين المديريات وطالبي العمل وأصحاب الأعمال، بما يسهم في تحقيق الربط الفعّال بين العرض والطلب داخل سوق العمل.

وفي سياق متصل، وجّه الوزير، الشكر والتقدير لمحافظة الدقهلية على سرعة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن التعامل مع الحادث الأخير الذي تعرّضت له عمالة غير منتظمة، وراح ضحيته 18 عاملًا، مؤكدًا أهمية سرعة التحرك الميداني وتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة لأسر الضحايا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.

وجدد الوزير التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من العمل الميداني والتنسيق الفعّال بين كافة الجهات، وتطبيق خطط التدريب من أجل التشغيل ،بما يعزز استقرار سوق العمل، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية.

