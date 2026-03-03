أطلقت مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بوابة إلكترونية تفاعلية متخصصة تحت عنوان "علماء العالم الإسلامي"، في تعاون مشترك بين مركز توثيق التراث الحضاري ومركز المخطوطات، لتوثيق السير الذاتية والإنجازات العلمية لـ 114 عالمًا وعالمة في 25 تخصصًا معرفيًا تشمل الطب والفلك والكيمياء.

ويستهدف المشروع تصحيح المفاهيم المغلوطة وإلقاء الضوء على دور الحضارة الإسلامية في تطور العلوم الحديثة، بما يحقق رؤية "التراث للجميع" وأهداف التنمية المستدامة في مجالات التعليم والابتكار، مقدمًا المادة الأكاديمية بلغة بصرية عصرية.

خريطة تفاعلية ترصد جغرافيا الإبداع من الأندلس إلى آسيا

يتميز الموقع بالخروج عن السرد التقليدي، حيث يوفر خريطة تفاعلية ترصد تحركات العلماء عبر 126 مدينة تاريخية، بالإضافة إلى خط زمني يتيح للمستخدم تتبع تسلسل العلماء وتزامنهم عبر 14 قرنًا، مما يسهل فهم تراكم المعرفة وتطورها جغرافيًا وزمنيًا.

مريم الأسطرلابية والسيدة نفيسة.. إبراز دور المرأة

يركز المشروع على إبراز "السمة الموسوعية" لعلماء الإسلام، مثل ابن سينا، مع إيلاء أهمية خاصة لتوثيق إسهامات المرأة، مثل مريم الأسطرلابية في الفلك والسيدة نفيسة في علوم الحديث.

كما يوفر الموقع نظام إدارة محتوى يضمن إضافة المزيد من العلماء سنويًا واستمرار أعمال التوثيق الرقمي.