وزير النقل يتفقد الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع "قنا - الغردقة - سفاجا"

كتب- محمد نصار:

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، جولة تفقدية بمسار الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع (قنا - الغردقة - سفاجا)، لمتابعة البدء في تنفيذ المشروع ودفع الشركات لتكثيف المعدات والتأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني المخطط للمشروع.

بدأت الجولة بتفقد الوزير لمواقع محطات الخط والتي بدأها بمحطة الغردقة (محطة للقطار السريع)، والتي تم اختيار موقعها في موقع متوسط بين الكتلة السكنية والمزارات السياحية والشواطئ بما يخدم قاطني مدينة الغردقة والمترددين عليها من السائحين وخدمة مطار الغردقة ومحطة سهل حشيش (محطة للقطار الإقليمي) والتي تم اختيارها أقرب ما يكون للمناطق السياحية في سهل حشيش ومحطة سفاجا (محطة للقطار السريع) التي ستخدم حركة الركاب وخدمة نقل البضائع من وإلى ميناء سفاجا من خلال وصلة وأرصفة الشحن لميناء سفاجا البحري.

وأشار الوزير، إلى أن الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع يعتبر جزءًا من الممر اللوجستي التنموي (سفاجا - قنا - أبو طرطور)، ويساهم في ربط محافظات الصعيد بمحافظة البحر الأحمر من خلال محطة قنا التبادلية بين الخطين الثاني والثالث من الشبكة بالإضافة إلى الربط مع شبكة السكك الحديدية القائمة في منطقة قنا.

كما سيخدم حركة السياحية حيث يربط بين المناطق السياحية بأنواعها (سياحة الغوص والشواطئ بالغردقة وسهل حشيش والسياحة الثقافية والتاريخية في الأقصر) بالإضافة إلى أن استخدام المحطات التبادلية مع الخط الثاني بما يمكن السائح من الوصول إلى أهرامات الجيزة وأبيدوس بسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والسياحة الدينية بجنوب مصر وبدير المحرق بأسيوط، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.

وأضاف أن الخط سيساهم أيضا في الخدمات اللوجستية وعملية نقل البضائع مثل نقل منتجات جنوب الصعيد والوادي الجديد من وإلى ميناء سفاجا مثل صادرات الفوسفات بالوادي الجديد والألومنيوم في نجع حمادي والحاصلات الزراعية من شرق العوينات وتوشكى إلى ميناء سفاجا عبر أسوان وقنا حيث سيربط الخط ميناء سفاجا ومطار الغردقة بشبكة القطار الكهربائي السريع، كما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمشروع القومي بمنطقة المثلث الذهبي وتشجيع أهالي المحافظات الأخرى للانتقال إلى محافظة البحر الأحمر للعمل والسكن والسياحة وتحقيق التنمية المستدامة في هذه المحافظة.

جدير بالذكر أن شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري إنشائها يبلغ أطوالها 2250 كم ومكونة من 4 خطوط وجارٍ حاليًا إنشاء 3 خطوط منها بإجمالي أطوال حوالي 2000 كم وتبلغ السرعة التصميمية للشبكة 250 كم/ ساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ ساعة، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ ساعة، وقطارات نقل البضائع 120 كم/ ساعة.

ويصل عدد القطارات الكهربائية السريعة بهذا الخط إلى 6 قطارات، والقطارات الكهربائية الإقليمية 12 قطارًا بسرعة 160 كم/ ساعة، و6 جرارات لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالي يغطي مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد، حيث أن الهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة.ر