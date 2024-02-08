القوات المسلحة تحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

كتب- محمد سامي:

نظمت القوات المسلحة، احتفالها السنوي بالذكرى المباركة لليلة الإسراء والمعراج لعام 1445 هـ.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ خالد الجارحي.

وألقى الدكتور طارق عبد الحميد، أحد علماء وزارة الأوقاف، كلمة أشار فيها إلى أن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يأتي تعظيمًا وإجلالًا لصاحب هذه الذكرى العطرة لنبى الأمة محمد (صلوات الله وسلامه عليه)، وكفاحه العظيم في سبيل دعوته ورسالته المشرقة للإنسانية، مضيفًا أن الاحتفال بهذه المناسبة لا يكون إلا باقتدائنا بالرسول الكريم خلقًا وعملًا.

وألقى اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز الأسريجي، مساعد وزير الدفاع، كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أكد خلالها أن احتفال القوات المسلحة بهذه المناسبة يأتي إعلاءً للقيم والمبادئ التي أرساها الرسول الكريم، والاقتداء بسيرته الشريفة في العمل والعطاء والوفاء بالمهام والمسئوليات المكلفين بها من أجل صون الوطن والدفاع عن مقدسات شعبه العظيم.

حضر الاحتفال عدد من قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة، وممثلون عن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.