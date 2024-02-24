أمطار وشبورة مائية.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم السبت

كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة طقس اليوم السبت، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تشهد البلاد ظهور الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تسيطر أجواء دافئة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

كما يشهد طقس غدا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة، كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.