تراجع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
واصل سعر الدولار تراجعه مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و5 قروش، بمنتصف تعاملات الاثنين 12-1-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.