تراجع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

واصل سعر الدولار تراجعه مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و5 قروش، بمنتصف تعاملات الاثنين 12-1-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.