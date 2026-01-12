إعلان

تراجع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:35 ص 12/01/2026

سعر الدولار

كتبت- آية محمد:

واصل سعر الدولار تراجعه مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و5 قروش، بمنتصف تعاملات الاثنين 12-1-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

