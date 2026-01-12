مستشار شيخ الأزهر للوافدين تبحث تعزيز التعاون العلمي مع وفد لبناني

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبلت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وفدًا من الجامعة العالمية بلبنان، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون العلمي والأكاديمي المشترك.

وبحسب بيان، تناول اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها آليات دعم الطلاب الوافدين، وتبادل الخبرات الأكاديمية، وتعزيز التعاون في مجالات التعليم العربي والشرعي والإنساني، إلى جانب مناقشة فرص التنسيق في البرامج العلمية والتدريبية، بما يسهم في نشر المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

وأكدت الدكتورة نهلة الصعيدي حرص الأزهر الشريف، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر، على مدّ جسور التعاون مع المؤسسات التعليمية والجامعات العربية والدولية، بما يعزز رسالة الأزهر العالمية ودوره الرائد في خدمة الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات.

وخلال اللقاء، استعرضت مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين جهود مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب في الارتقاء بالمنظومة التعليمية المقدمة للطلاب الوافدين، وما يقدمه المركز من برامج تعليمية وتدريبية وأنشطة علمية وثقافية، تسهم في دعم التحصيل العلمي، وبناء القدرات، وتعزيز الاندماج الأكاديمي والثقافي للطلاب الوافدين.

من جانبه، أعرب الوفد اللبناني عن تقديره للدور الذي يقوم به الأزهر الشريف ومركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين في الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب الوافدين، مشيدين بجهود الدكتورة نهلة الصعيدي على ما تقدمه من دعم ورعاية في خدمة الطلاب الوافدين.

