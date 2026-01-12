وزير العمل يعتمد صرف 3.1 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة

كتب- محمد أبو بكر:

اعتمد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، صرف مبلغ 3 ملايين و135 ألفًا و140 جنيهًا، لتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، إلى جانب إعانات الحوادث، لصالح 443 عاملًا من العمالة غير المنتظمة في 23 محافظة، وذلك من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل.

ويأتي هذا القرار في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن توفير حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم.

وأوضح وزير العمل، أن المبالغ المعتمدة شملت تخصيص مليون و759 ألف جنيه للرعايات الاجتماعية والصحية الخاصة، والتي تضمنت منح الزواج والميلاد ووفاة أقارب من الدرجة الأولى، فضلًا عن المساعدات الخاصة بإجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى، وذلك في 23 محافظة، واستفاد منها 264 عاملًا.

كما تم اعتماد مليون و220 ألف جنيه من بند إعانات الحوادث، خُصصت لدعم أسر 6 حالات وفاة وحالة إصابة واحدة، في حادث حريق أحد المصانع بمحافظة الغربية، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه للمصاب.

وأشار الوزير إلى تخصيص مبلغ 156 ألفًا و140 جنيهًا للرعاية الصحية الخاصة، شملت مصروفات الكشف الطبي وصرف العلاج، وإجراء التحاليل والأشعات، واستفاد منها 172 عاملًا في 5 محافظات.

وأكد وزير العمل، استمرار وزارة العمل في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على أن هذه المساعدات تأتي ضمن التزام الدولة بتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الفئات المستحقة.