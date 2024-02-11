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أمين الفتوى: مصافحة المرأة لأجنبي باليد لا يبطل الوضوء عند ابن حنفية

08:56 م الأحد 11 فبراير 2024

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كتب- حسن مرسي:
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول هل السلام بالأيدي للمرأة على أجنبي عنها يُبطل الوضوء؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "المذهب الحنفى يرى أن هذه المصافحة أيا كانت من الأحكام لا تنقض الوضوء، والمالكية قالوا إنه ينظر إلى قصد الإنسان منها".

وتابع: "السادة الشافعية رأوا إنها لا تجوز، وبالتالي يوجد خلاف بين الفقهاء فيمكن العمل بأي رأي منهم".

مصافحة المرأة مصافحة أجنبي الوضوء

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