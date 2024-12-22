عضو بـ "قومي حقوق الإنسان": هل سيكون هناك مكانًا لذوي الإعاقة في برلمان 2025؟

كتب- محمد نصار:

تساءل محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس وحدة ذوي الإعاقة بالمجلس، عن موقف ذوي الإعاقة من التمثيل في البرلمان القادم.

جاء ذلك خلال احتفالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال "ممدوح": هل سيكون هناك مكانًا للأشخاص ذوي الإعاقة في البرلمان لعام 2025؟، وكيف سيساهم البرلمان في تعديل قانون ذوي الإعاقة؟.

وأضاف عضو المجلس: نحن اليوم نعرض المشكلات التي تواجه ذوي الإعاقة مثل مشكلات الدمج في المدارس والجامعات وكذلك سيارات ذوي الإعاقة.

وتابع أنه يجب دمج ملف الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة والمحافظات، وأن يضمن مجلس إدارة الجمعية وجود وتعيين شخص من ذوي الإعاقة.

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