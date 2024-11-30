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جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم: "نُطالب بالإلغاء وليس التعديل"

09:11 م السبت 30 نوفمبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    ندوة أمانة شمال لحزب حماة الوطن
  • عرض 13 صورة
    ندوة أمانة شمال لحزب حماة الوطن
  • عرض 13 صورة
    ندوة أمانة شمال لحزب حماة الوطن
  • عرض 13 صورة
    ندوة أمانة شمال لحزب حماة الوطن
  • عرض 13 صورة
    ندوة أمانة شمال لحزب حماة الوطن
  • عرض 13 صورة
    ندوة أمانة شمال لحزب حماة الوطن
  • عرض 13 صورة
    ندوة أمانة شمال لحزب حماة الوطن
  • عرض 13 صورة
    ندوة أمانة شمال لحزب حماة الوطن
  • عرض 13 صورة
    ندوة أمانة شمال لحزب حماة الوطن
  • عرض 13 صورة
    ندوة أمانة شمال لحزب حماة الوطن
  • عرض 13 صورة
    ندوة أمانة شمال لحزب حماة الوطن
  • عرض 13 صورة
    ندوة أمانة شمال لحزب حماة الوطن
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كتب- عمرو صالح:
تصوير- هاني رجب:

قال المستشار أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن المادة 78 من القانون نصت على أنه تكفل الدولة للمواطن حق المسكن.

وأضاف "البحيري"، أن قانون الإيجار القديم ظالم للملاك حيث تعرض بعضهم لأحكام قضائية تُطالب بحبسه، نتيجة عدم صيانة المنازل.

وطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم وليس تعديله قائلا: "مينفعش ندخل الجمهورية الجديدة بقانون صادر ضده ٣٣ حكمًا بعدم دستوريته".

جاء ذلك خلال كلمته بندوة أمانة شمال لحزب حماة الوطن، التي نظمتها مساء اليوم السبت لمناقشة قانون الإيجار القديم.

الإيجار القديم حزب حماة الوطن قانون الإيجار
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