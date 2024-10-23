الملعب شريط قطار.. طلب إحاطة بسبب تعنت وزارة الرياضة في توفيق أوضاع مركز شباب بالمنوفية

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب عن دائرة الباجور، بطلب إحاطة إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بسبب تعنت الوزارة في توفيق أوضاع مركز شباب قرية مناوهلة الباجور بالمنوفية.

وقال البرعي، في طلب الإحاطة، إن الملعب المخصص لمركز شباب مناوهلة لا يساعد الشباب على ممارسة الرياضة، فهو يأخذ شكل شريط القطار، حيث يصل عرضه 17 مترًا بينما طوله 105 أمتار، وهو ما يجعل الشباب يعزفون عن ممارسة الألعاب الرياضية فيه بسبب قلة مساحة عرض الملعب .

وأوضح النائب أنه تقدم بطلب إلى مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، يتضمن موافقة أحد أصحاب الأراضي الزراعية على استبدال مساحة 10 أمتار من أرضه الملاصقة للملعب، حتى تكون مساحة عرض الملعب مناسبة، على أن يترك مركز الشباب 10 أمتار من طول الملعب للمزارع، ليصبح العرض 28 مترًا .

وتابع النائب: أعتقد أن وزارة الشباب سترحب بالمقترح الذي سينقذ شباب القرية، لا سيما أنهم هجروا مركز الشباب بسبب عدم صلاحية الملعب لممارسة الرياضة عليه، لافتًا إلى أن الوزارة تعاملت مع الأمر بنظام الروتين الحكومي .

وأوضح البرعي أنه توجه لوزارة الشباب لعرض الاقتراح على الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، إلا أن مسؤولي الوزارة أبلغوه بأن القرية مدرجة في خطة حياة كريمة، ولن يتم تنفيذ أي مقترحات قبل البدء في تنفيذ مشروعات الخطة، مشيرًا إلى أن حياة كريمة بريئة من تعطيل مصالح المواطنين، وأن مسؤولي الوزارة يتعنتون في تيسير الإجراءات على المواطنين .

وطالب البرعي رئيسَ الوزراء بالتدخل في ظل غياب قوي لدور وزارة الشباب في حل تلك الإشكالية، لا سيما أن قرية المناوهلة يقطنها ما يزيد على 25 ألف مواطن، معظمهم من الشباب.