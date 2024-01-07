طقس الإثنين.. الأرصاد: برودة شديدة ليلا وشبورة كثيفة

اكتشاف أثري في البهنسا بالمنيا.. لأول مرة تماثيل التراكوتا ومقابر

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الإثنين، حيث يوجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت الهيئة، يوجد طقس مائل للدفئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتابعت الهيئة: "الطقس يكون شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء".

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: