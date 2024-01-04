"مياه القاهرة": إحلال وتجديد عدد من خطوط المياه بعين شمس والنزهة ومصر الجديدة

الطقس اليوم.. فرص أمطار وأجواء باردة ليلًا وفي الصباح الباكر

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة من أعمال إحلال وتجديد خطي المياه أقطار (1500 مم - 1200 مم) بمنطقة عين شمس، والتي تعد من المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يقطن حي عين شمس ما يزيد على 1.5 مليون نسمة.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الخميس، إنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد خطوط المياه في نطاق أحياء النزهة ومصر الجديدة بطول 40 ألف متر.

وأشار المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بطول 250 م بالمحور الموازي عبد المجيد محمود بالمقطم، ومشروع إحلال وتجديد خطوط المياه بمنطقة الزاوية الحمراء بطول 5 كم، وإحلال وتجديد خطوط المياه بالزيتون منطقة عيسى بن يزيد بطول 5 كم.

جدير بالذكر أن الشركة تقوم بإعادة الرصف وإعادة الشىء لأصله فور انتهاء أي مشروع وفق جداول زمنية وخطط عمل تتضمن جميع مناطق وأحياء محافظة القاهرة.

وتأتي هذه الأعمال في إطار جهود الشركة، لتحسين وتطوير شبكات المياه، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق القاهرة، فضلًا عن استخدام أحدث الأساليب والتقنيات التكنولوجية في تنفيذ عمليات الإحلال والتجديد، مما يضمن استمرارية تدفق المياه بكفاءة عالية وتوفير خدمة مستدامة للمواطنين.