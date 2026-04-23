إعلان

نهاد أبو القمصان: "قانون الأسرة مش اجتماعي صافي لكن صراع قوة" (فيديو)

كتب : أحمد العش

02:11 ص 23/04/2026

نهاد أبو القمصان مع مجدي الجلاد في أسئلة حرجة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى المحامية نهاد أبو القمصان حول ما إذا كانت تعثرات تعديل قانون الأسرة تعود إلى هيمنة "الذكورية"، أم إلى عوامل أخرى تتعلق بطبيعة إدارة هذا الملف داخل الدولة؟

وردّت "أبو القمصان" خلال حوارها مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، مؤكدة أنها لا تميل إلى توصيف القضية بصراع بين "الذكورية والأنوثة"، موضحة أن ما يحدث في ملف قانون الأسرة هو في جوهره صراع سياسي ومصالح وترتيب أولويات، وليس مجرد خلاف اجتماعي بسيط.

وأوضحت أن قانون الأسرة لا يُعتبر قانونًا اجتماعيًا خالصًا، بل هو ساحة تعكس صراع القوة داخل المجتمع، متسائلة: من يملك التأثير الأكبر في صياغته؟ التيارات المحافظة أم القوى التي تسعى لتحديث بنية الدولة؟

قانون الأسرة يعكس توازن القوى بين التيارات المختلفة

أضافت أن هذا القانون يمثل "أرض المعركة الحقيقية" بين اتجاهات فكرية مختلفة، وليس مجرد خلافات فردية بين الأزواج، مشيرة إلى أن النزاعات الأسرية في ظاهرها قد تبدو شخصية، لكنها في حقيقتها مرتبطة بتوجهات أوسع داخل المجتمع.

ولفتت "أبو القمصان" إلى أن حل النزاعات الأسرية لا يجب أن يظل رهينًا للصراع، بل يمكن تنظيمه عبر أنظمة حماية متكاملة للأسرة، مستشهدة بتجارب بعض الدول التي طبقت آليات سريعة وفعالة للفصل في القضايا.

وأشارت إلى نموذج تطبيقي يعتمد على جمع الإجراءات في جلسة واحدة أمام القاضي، مع وجود آليات مؤسسية تضمن تنفيذ الأحكام، مثل: تحويل النفقات مباشرة عبر حسابات بنكية، بما يمنع الاحتكاك المباشر بين الأطراف.

قاضي الأسرة يحتاج صلاحيات أوسع لمواجهة العنف

تابعت نهاد أبو القمصان، أن هذه النظم تمنح قاضي الأسرة صلاحيات أوسع، بحيث يمكنه التدخل بشكل فوري في حال الاشتباه بوجود عنف ضد الزوجة أو الأطفال، بما يضمن حماية سريعة وفعالة داخل الإطار القانوني.

وأكدت "المحامية" أن بعض الدول تطبق تنسيقًا مباشرًا بين جهات الإسعاف والشرطة في حالات العنف الأسري، لضمان سرعة الاستجابة والتحقق من طبيعة الواقعة، وهو ما يعكس جدية التعامل مع هذا النوع من القضايا.

وأوضحت "أبو القمصان" أن التحدي في مصر لا يقتصر على النصوص القانونية، بل يمتد إلى الإمكانيات المؤسسية، إذ تشير الجهات الرسمية إلى ضغط العمل على أجهزة الشرطة والنيابة، وتعدد القضايا التي تتعامل معها يوميًا.

واختتمت المحامية نهاد أبو القمصان، حديثها بالتأكيد على أن الحل لا يكون بتحميل المواطن تبعات هذا القصور، بل بزيادة عدد الكوادر المتخصصة، وإنشاء منظومة متكاملة للعدالة الأسرية، تضمن حماية الأفراد وتخفف من حدة الصراعات داخل المجتمع.


اقرأ أيضًا:

"مرتبك كام يا مجدي؟".. نهاد أبوالقمصان: ضباط الجيش والشرطة اللي بعرف أثبت دخلهم في قضايا النفقة

"مش خناقة رجالة وستات".. نهاد أبوالقمصان: الدولة عجباها لعبة قانون الأحوال الشخصية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجدي الجلاد نهاد أبو القمصان أسئلة حرجة قانون الأسرة قانون الأحوال الشخصية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران: العدوان الأمريكي الصهيوني سبب انعدام أمن الخليج ومضيق هرمز
قبل صدام الغد.. أغلى 10 لاعبين في صفوف الزمالك وبيراميدز
طلبات إحاطة بسبب ارتفاع إيجارات أراضي "الأوقاف".. ومطالب باستدعاء الوزير
حدث بالفن | عزاء والد منة شلبي وحقيقة صورة هاني شاكر داخل المستشفى
تحرك برلماني بشأن أزمة العدادات الكودية وتسعير الكهرباء بأثر رجعي.. التفاصيل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟