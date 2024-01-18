أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن حالة طقس الغد

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدًا الجمعة، حيث يسيطر عليه طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وشديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد وبارد على باقي الأنحاء.

وتوقعت تكوّن شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الشبورة قد تصل لحد الضباب على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.