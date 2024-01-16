رئيس البورصة السلعية: تداول 105 ملايين طن من 9 منتجات حتى الآن

كتب - محمد سامي:

تصوير - نادر نبيل:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر، إنه تم طرح 105 ملايين طن من 9 منتجات "القمح، الذرة الصفراء والذرة والنخالة، السكر، فول الصويا، النخالة، الملح، سبائك الذهب والفضة" على البورصة السلعية منذ تأسيسها وحتى الآن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للبورصة السلعية مصر لاستعراض إنجازات البورصة خلال 2023 بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية ونائب رئيس البورصة السلعية، حيث تم الاتفاق على تغيير اسم البورصة من البورصة المصرية للسلع إلى البورصة السلعية مصر.

وأشار "عشماوي" إلى أنه منذ تأسيس البورصة وحتى الآن جرى التداول بقيمة 19 مليار جنيه في 210 جلسات.

ولفت إلى أنه من مميزات البورصة السلعية هو وجود سوق منظم لتداول السلع الحاضرة وآلية لضبط الأسعار.