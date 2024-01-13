تفاصيل خطة معهد الإنتاج الحيواني لزيادة أعداد الحيوانات المحسنة والاستفادة من الأصول

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تبني خطة لزيادة أعداد الحيوانات وتطويرها؛ حيث تعتبر معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية هي قاطرة القطاع الزراعي بشقَّيه النباتي والحيواني.

ويقوم معهد بحوث الإنتاج الحيواني بإجراء الأبحاث التطبيقية في كل المجالات المتعلقة بإنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والألبان ومنتجاتها من خلال نشر الحيوانات المحسنة والمتأقلمة مع الظروف المصرية.

وبحث الدكتور عادل عبد العظيم رئيس المركز، مع د.محمد الشافعي مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، والدكتور ماجد عبد الهادي، والدكتور أحمد عبد الخالق، وكيلَي المعهد، الاستخدام الأمثل للمساحات الشاغرة بالمحطات التابعة للمعهد وطرحها للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقال عبد العظيم، خلال حديث له اليوم السبت، إن معهد بحوث الإنتاج الحيواني يمتلك 12محطة بحثية؛ بالإضافة إلى المركز الدولي للتلقيح الاصطناعي بسخا، ومركز أبحاث ودراسات الإبل بمطروح، وتخدم محطات المعهد المربين بمعظم محافظات الجمهورية.

وأضاف رئيس المركز: ووضع المعهد خطة لتحويل المحطات إلى محطات تخصصية؛ حيث خصص المعهد 3 محطات لتربية وتحسين الجاموس المصري بمحلة موسى بمحافظة كفر الشيخ، والسرو بمحافظة دمياط، والجميزة بمحافظة الغربية.

وتابع عبد العظيم: وخصص 4 محطات لتربية وتحسين الأبقار بسخا، والقرضا بمحافظة كفر الشيخ، والسرو بمحافظة دمياط، وسدس بمحافظة بني سويف، و6 محطات لتربية وتحسين الأغنام والماعز بسخا والقرضا بمحافظة كفر الشيخ، والسرو بمحافظة دمياط، وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية، وسدس بمحافظة بني سويف، وملوي بمحافظة المنيا، وعدد 8 محطات لتربية الدواجن وهي سخا والسرو، الفيوم، الجميزة، برج العرب، ملوي؛ بالإضافة إلى محطة أنشاص بمحافظة الشرقية والصبحية بمحافظة الإسكندرية. ويتبع المعهد محطة متخصصة في الطيور الرومية بمحلة موسى بكفر الشيخ، ومحطة لتربية الطيور المائية (البط والأوز) بالسرو بدمياط، بالإضافة إلى عدد 7 محطات لتربية الأرانب بسخا والسرو والصبحية وبرج العرب وسدس وأنشاص والجميزة.

وأضاف رئيس مركز البحوث الزراعية أن المركز الدولي للتلقيح الاصطناعي في سخا بكفر الشيخ يقوم بإنتاج جرعات السائل المنوي لسلالات الأبقار العالمية وسلالات الجاموس المصري والإيطالي، والتي ستصل هذا العام إلى 250 ألف جرعة، ومن المنتظر أن تصل العام المقبل إلى 500 ألف جرعة ويهدف المعهد للوصول إلى مليون جرعة سنويًّا.

وسيقوم المركز قريبًا بإنتاج جرعات السائل المنوي من سلالات الأغنام والماعز العالمية والمحلية عالية الإنتاج والمرغوبة من المربين، ويقوم المركز بتوزيع جرعات السائل المنوي على معظم محافظات الجمهورية، بنسب خصوبة تزيد على 80%.

وقال الدكتور محمد الشافعي، مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، إن المعهد يركز في الآونة الأخيرة على الاستثمار مع القطاع الخاص في قطاعات الأبقار والجاموس والدواجن، والتي أظهرت نتائجها الأولية تحسنًا كبيرًا في إنتاجية قطعان الأبقار والجاموس من الألبان، بالإضافة إلى تحسن الحالة الجسمانية والتناسلية للقطعان. ويسعى المعهد لزيادة الاستثمارات في بقية القطاعات للوصول بالمحطات للطاقة الإنتاجية القصوى؛ بهدف زيادة الإنتاجية وزيادة أعداد الحيوانات المحسنة وراثيًّا لتوزيعها على المربين بهدف نشر التراكيب الوراثية المحسنة والتي تنعكس على الناتج القومي من اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والألبان.