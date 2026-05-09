رئيس "حقوق النواب": زيارة ماكرون تحمل 5 رسائل استراتيجية لمصر وفرنسا

كتب : داليا الظنيني

07:28 م 09/05/2026

الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون ومشاركته افتتاح مقر جامعة سنجور تحمل رسائل استراتيجية متعددة تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وأوضح رضوان خلال حديثه مع عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على شاشة "الحياة"، أن الزيارة تؤكد على 5 محاور رئيسية أولها تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في مجالات الطاقة والدفاع والنقل والتعليم.

وأشار إلى أن المحور الثاني يتمثل في ترسيخ دور مصر كقوة ناعمة في محيطها الإقليمي والدولي من خلال حضورها الثقافي والسياسي الفاعل، والثالث استقطاب الطلاب الأفارقة والأجانب للدراسة بجامعة سنجور.

ولفت إلى أن "المحور الخامس والأهم هو البعد الاستراتيجي طويل الأجل، فالجامعة ستخريج آلاف القادة الأفارقة اللي هيرجعوا لبلدانهم يتولوا مناصب قيادية في الحكومات والاتحاد الأفريقي".

وأكد أن هذه الزيارة تؤكد أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي المثمر، ومصر تواصل ترسيخ دورها كجسر للتواصل الحضاري والتنمية في أفريقيا وأوروبا.

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن المحور الرابع يتمثل في تعميق التعاون الثقافي والعلمي بين مصر وفرنسا خاصة في نشر اللغة الفرنسية وتبادل الخبرات الأكاديمية.

