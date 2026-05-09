إعلان

ماكرون: اتفقت مع الرئيس السيسي على زيادة طلاب جامعة سنجور لـ500

كتب : داليا الظنيني

06:31 م 09/05/2026

الرئيس السيسي والرئيس ماكرون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب بالإسكندرية، إنه اتفق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على زيادة عدد الطلاب بالجامعة ليصل إلى 500 طالب، مؤكدًا أن هذا الهدف يمثل خطوة مهمة في مسيرة الجامعة.

وأوضح ماكرون، أن مشروع جامعة سنجور يمثل قوة دائمة منذ تأسيسه عام 1980، مشيرًا إلى أن مدينة الإسكندرية استضافت أول موقع للجامعة منذ 35 عامًا، قبل أن يقرر الرئيس السيسي إعادة بنائه والاستثمار فيه ليصبح صرحًا أكاديميًا متكاملًا.

وأشار إلى أن مصر جعلت هذا المشروع أمرًا واقعًا، وأن الدفعة العشرين من الجامعة متميزة عن سابقاتها، فيما ستشهد الدفعات المقبلة زيادة في العدد بما يعكس الثقة المتزايدة في دور الجامعة.

ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن الجامعة تتميز بالحيوية والتنوع، من خلال مواقعها السبعة عشر ومنصاتها الإلكترونية التي يتابعها آلاف الطلبة، إضافة إلى شبكة الخريجين الذين سيشكلون كوادر المنظمات الدولية والاتحاد الأفريقي وتجمع دول غرب أفريقيا.

وأكد أن هذا المسار سيسمح للمواهب داخل الشركات والمستشفيات بالإشعاع ونقل ما اكتسبوه من خبرات ومعارف داخل الجامعة إلى مجتمعاتهم، بما يعزز التنمية المستدامة في القارة.

وشدد ماكرون على أن جامعة سنجور تمثل نموذجًا للتعاون الدولي، وأن دعمها يعكس التزام فرنسا ومصر بتأهيل الكوادر الأفريقية الشابة القادرة على قيادة مستقبل القارة وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للرخاء والتنمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيمانويل ماكرون الرئيس السيسي جامعة سنجور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسعر 80 جنيهًا.. طرح محفظة تذاكر المونوريل بصلاحية 5 سنوات
أخبار مصر

بسعر 80 جنيهًا.. طرح محفظة تذاكر المونوريل بصلاحية 5 سنوات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية
نص كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور
أخبار مصر

نص كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور
رقم ضخم.. اتحاد الكرة يعلن جوائز المسابقات المحلية
رياضة محلية

رقم ضخم.. اتحاد الكرة يعلن جوائز المسابقات المحلية

من "داعش أكتوبر" إلى "فتنة الشيعة".. قرارات جديدة داخل دوائر الإرهاب في بدر
حوادث وقضايا

من "داعش أكتوبر" إلى "فتنة الشيعة".. قرارات جديدة داخل دوائر الإرهاب في بدر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي: مصر لم تكن يومًا حاضنة للمعرفة فحسب بل شريكًا أصيلًا في إنتاجها
بسعر 80 جنيهًا.. طرح محفظة تذاكر المونوريل بصلاحية 5 سنوات