قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب بالإسكندرية، إنه اتفق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على زيادة عدد الطلاب بالجامعة ليصل إلى 500 طالب، مؤكدًا أن هذا الهدف يمثل خطوة مهمة في مسيرة الجامعة.

وأوضح ماكرون، أن مشروع جامعة سنجور يمثل قوة دائمة منذ تأسيسه عام 1980، مشيرًا إلى أن مدينة الإسكندرية استضافت أول موقع للجامعة منذ 35 عامًا، قبل أن يقرر الرئيس السيسي إعادة بنائه والاستثمار فيه ليصبح صرحًا أكاديميًا متكاملًا.

وأشار إلى أن مصر جعلت هذا المشروع أمرًا واقعًا، وأن الدفعة العشرين من الجامعة متميزة عن سابقاتها، فيما ستشهد الدفعات المقبلة زيادة في العدد بما يعكس الثقة المتزايدة في دور الجامعة.

ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن الجامعة تتميز بالحيوية والتنوع، من خلال مواقعها السبعة عشر ومنصاتها الإلكترونية التي يتابعها آلاف الطلبة، إضافة إلى شبكة الخريجين الذين سيشكلون كوادر المنظمات الدولية والاتحاد الأفريقي وتجمع دول غرب أفريقيا.

وأكد أن هذا المسار سيسمح للمواهب داخل الشركات والمستشفيات بالإشعاع ونقل ما اكتسبوه من خبرات ومعارف داخل الجامعة إلى مجتمعاتهم، بما يعزز التنمية المستدامة في القارة.

وشدد ماكرون على أن جامعة سنجور تمثل نموذجًا للتعاون الدولي، وأن دعمها يعكس التزام فرنسا ومصر بتأهيل الكوادر الأفريقية الشابة القادرة على قيادة مستقبل القارة وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للرخاء والتنمية.