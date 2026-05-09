شهدت أروقة محاكم الإرهاب بمجمع محاكم بدر، اليوم التاسع من مايو، جلسات ساخنة في عدد من القضايا المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية والعنف، حيث أصدرت دوائر الجنايات قرارات مهمة شملت التأجيل والحجز للحكم في قضايا تحمل أسماء بارزة، أبرزها "داعش أكتوبر"، و"فتنة الشيعة"، و"الهيكل الإداري للإخوان"، و"خلية الزيتون".

قضية "داعش أكتوبر"

البداية كانت مع قضية "داعش أكتوبر"، حيث قررت محكمة جنايات مستأنف بدر تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 4007 لسنة 2025 جنايات 6 أكتوبر إلى جلسة 11 يوليو المقبل للاطلاع.

ووفق أمر الإحالة، فإن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش منذ عام 2018 وحتى يناير 2023، فيما وُجه لباقي المتهمين تهم الانضمام للجماعة وتمويل الإرهاب.

قضية "فتنة الشيعة"

وفي قضية "فتنة الشيعة"، قررت محكمة جنايات الإرهاب حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية للحكم بجلسة 8 يونيو المقبل، بعد اتهامه وآخرين بقتل حسن شحاتة، أحد أبرز رموز المذهب الشيعي في مصر، وثلاثة آخرين، عقب محاصرتهم والاعتداء عليهم بالأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف.

كما قررت الدائرة الثانية إرهاب تأجيل محاكمة متهم في القضية رقم 19555 لسنة 2025 جنايات الوراق، والمتهم بتولي قيادة جماعة تتبنى أفكار داعش، إلى جلسة 11 يوليو لضم الأحراز.

قضية "خلية داعش مدينة نصر"

وفي السياق نفسه، أجلت المحكمة محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة بـ"خلية داعش مدينة نصر" إلى جلسة 13 يوليو لفض الأحراز، بعدما نسبت إليهم النيابة اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها وتوفير مقار ومواد تثقيفية لعناصر التنظيم.

وشهدت الجلسات أيضًا تأجيل محاكمة 74 متهمًا في "خلية التجمع" إلى جلسة 21 يونيو للطلبات، حيث اتُهموا بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها خلال الفترة من 1992 وحتى 2024.

قضية "الهيكل الإداري للإخوان"

كما قررت الدائرة الثانية إرهاب تأجيل محاكمة 139 متهمًا في القضية المعروفة بـ"الهيكل الإداري للإخوان" إلى جلسة 22 يونيو، لاتهامهم بقيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، بغرض تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها.

قضية "خلية الزيتون"

وفي قضية أخرى، أجلت المحكمة محاكمة 86 متهمًا في "خلية الزيتون" إلى جلسة 8 يونيو لسماع الشهود، بعد اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها وتوفير معلومات وأموال لدعم أنشطتها.

محاكمة موظف بشركة مصر للطيران

ولم تخلُ الجلسات من القضايا غير التقليدية، إذ قررت المحكمة تأجيل محاكمة موظف بشركة مصر للطيران إلى جلسة 12 يوليو، لاتهامه بالتسبب في إلغاء رحلة جوية من الدمام إلى القاهرة، بعد كتابته عبارة تفيد بوجود قنبلة داخل الطائرة على منديل ورقي، إثر خلاف مع قائد الطائرة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كتب رسالة التهديد وألقاها داخل قمرة القيادة بقصد ترويع قائد الطائرة، ما أدى إلى عودة الرحلة وإلغائها، قبل ضبطه وإحالته للمحاكمة بتهم ارتكاب عمل إرهابي وتعطيل وسيلة نقل جوية.

