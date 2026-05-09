وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مطار القاهرة الدولي، بعد زيارة إلى جمهورية جيبوتي؛ للمشاركة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مراسم حفل تنصيب الرئيس الجيبوتي "إسماعيل عمر جيله".

جاء ذلك بمُشاركة عددٍ من رؤساء الدول والحكومات، ومُمثلي البلدان العربية والأفريقية والدولية، وجانب من مُمثلي المُنظمات والهيئات الدولية، وكبار المسئولين رفيعي المستوى.