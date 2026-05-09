تقام مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في مباراة "الذهاب" اليوم ضمن منافسات نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وتُبث في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

تحليل فريقا الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

ويسعى الزمالك إلى تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب 5 جويلية بالجزائر.

وبناء على أرقام وإحصائيات موقع "سوفا سكور" الشهير، نعرض نقاط قوة وضعف الفريقين، وكيف يمكن لأحدهما الخروج من المباراة فائزًا.

أسلوب لعب اتحاد العاصمة الجزائري

يهتم الاتحاد بالاستحواذ وفرض السيطرة على الكرة، حيث بلغ متوسط استحواذه في 10 مباريات ببطولة الكونفدرالية 55.3%، ما يؤهله إلى خلق فرص تهديفية كبيرة وصلت إلى 2.0 في كل مباراة، لكنه يهدر 1.4 فرصة/ المباراة، أي يحول 30% فقط من الفرص إلى أهداف.

الفريق الجزائري الهجومية يؤمن دفاعه بقوة، وهو أبرز نقاط قوته وذلك بـ (12.2 اعتراض، 16.4 تدخل).

ومع ذلك يبرز من الإحصائيات تناقضا، فرغم سيطرة واستحواذ الفريق الجزائري على الكرة، يسدد أقل على المرمى بواقع 3.8 تسديدة، وهو ما يشير إلى بطء في التحول من بناء اللعب إلى الوصول لمرمى المنافس والتسديد على المرمى فضلًا عن ضعف منتصف الملعب.

أسلوب لعب الزمالك

أما الزمالك يسدد على المرمى أكثر بمتوسط 4.2 تسديدة لكنه يهدر الفرص بنسبة أقل (0.9 فرصة ضائعة/ المباراة)، أي يحول 44% منها إلى فرصة خطيرة، ويعتمد على الهجمات المرتدة السريعة بالكرات الطويلة الدقيقة بنسبة 50.6%، مع دقة تمريرات بنسبة 82%، وهو ما يعني أنه يتفوق على الفريق الجزائري في حسم الفرص التهديفية، وقد يكون ذلك هو الحاسم في المباراتين، ذهابا وإيابا.

نقاط ضعف اتحاد العاصمة

دقة تمرير أقل من الزمالك: 79.4%

تسديدات أقل على المرمى 3.8/ المباراة

استخلاص الكرة في المواقف الدفاعية الصعبة: 25.3/ المباراة

نقاط ضعف الزمالك

استحواذ بنسبة 50.3% في المباراة ما يجعله معرضا للضغط العالي وفقدان التحكم في إيقاع المباريات الكبيرة

يرتكب أخطاء أكثر 13.1/ المباراة

يحصل لاعبي الزمالك على بطاقات صفراء أعلى

وبناء على الإحصائيات السابقة، يمكن لاتحاد العاصمة إيذاء الزمالك بالضغط العالي رغم بطء التحول من بناء اللعب إلى الهجوم ويمكنه تفادي ذلك بسرعة التحول من بناء اللعب إلى الهجوم واستغلال الفرص الكبيرة بدلا من إهدارها.

وعلى الناحية الأخرى، يجب على الزمالك الاعتماد على الهجمات المرتدة لتحقيق الفوز وذلك بالاعتماد على التفوق في دقة الكرات الطويلة (50.6%) لتجاوز الضغط العالي لاتحاد العاصمة، وتجنب التمرير في ملعبه تفاديا لخسارة الكرة تحت الضغط العالي للفريق الجزائري.

ويجب على لاعبي القلعة البيضاء الحذر من ارتكاب الأخطاء، إذ يرتكبوا 13.1 خطأ في المباراة بواقع 2.3 بطاقة صفراء في المباراة، وملعب جويلية لن يكون هادئًا لذا سيكون ضبط الأعصاب من الأمور المؤثرة في المباراة.

موعد مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

ويواجه الزمالك اتحاد العاصمة الليلة وتبث المباراة في الساعة 10 مساء.

