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BBC

زوار متحف الحضارة يبدون إعجابهم بمقتنيات دار الكتب

07:01 م السبت 26 أغسطس 2023
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    متحف الحضارة
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    متحف الحضارة
  • عرض 5 صورة
    متحف الحضارة
  • عرض 5 صورة
    متحف الحضارة
  • عرض 5 صورة
    متحف الحضارة
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كتب- محمد شاكر:
شاركت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، في الفعالية التراثية التي أقامها المتحف القومي للحضارة اليوم السبت بعنوان "تراث الآلات الموسيقية".

وعرضت دار الكتب مجموعة من مستنسخات ونماذج من مقتنيات قاعة الموسيقى التي شملت لقطات من مخطوطات موسيقية نادرة، وصورا لعدد من الفنانين من بينهم أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ونجاة الصغيرة.

كما ضمت المعروضات صورا لآلات موسيقية نادرة من بينها آله الهارب وهى من الآلات الوترية التي استخدمت للعزف في مصر القديمة بالإضافة إلى عدد من الأناشيد التي تجسد فرحة الأطفال بالمولد النبوي.

أقيمت الفعالية بمقر متحف الحضارة بالفسطاط وجاءت مشاركة دار الكتب والوثائق في إطار تفعيل الدور التنويري للدار وتعريف الجمهور بالتراث الموسيقي المصري من خلال التنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية بحفظ وصيانة التراث.

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متحف الحضارة مقتنيات دار الكتب المتحف القومي للحضارة

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