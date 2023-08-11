نشاط للرياح بالقاهرة وحرارة شديدة بهذه المناطق.. توقعات الطقس غدا السبت

الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة

كتب-أحمد مسعد:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا السبت الموافق 12 أغسطس، وأكدت أنه يسود طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد، فى بيان لها، الجمعة، أنه يوجد غدا السبت نشاط للرياح على مناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة؛ ومن المتوقع حدوث اضطرابات الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من (50-60) وارتفاع الموج (2.5-3 متر).

وأشارت إلى أن حالة البحر بين معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من( 1.5 إلى 2).

وحول بيان الدرجات جاءت كالتالى:

القاهرة الكبرى: 34-25.

الوجه البحرى: 34-25.

السواحل الشمالية الغربية: 30-23.