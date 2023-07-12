الأوقاف: توزيع 40 طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية الأسبوع المقبل
القاهرة- أ ش أ:
أعلنت وزارة الأوقاف أنه سيتم توزيع 40 طنا من لحوم أضاحي الأوقاف البلدية على الأسر الأولى بالرعاية، بدءا من يوم الأحد المقبل وتستمر حتى الخميس من نفس الأسبوع.
وأوضحت الأوقاف - في بيان اليوم الأربعاء - أن توزيع لحوم الأضاحي يتم بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، وذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، من خلال مشروع الأضاحي.
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