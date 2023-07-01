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BBC

شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

11:17 م السبت 01 يوليو 2023
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    طقس حار
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    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
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كتب- محمد شاكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس الأحد على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كل الأنحاء.

كما توقع الخبراء، شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا..

القاهرة 34 23

بنها 34 23

دمنهور 33 23

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 22

دمياط 31 22

بورسعيد 33 23

الإسماعيلية 36 22

السويس 35 23

العريش 31 22

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 30 23

مطروح 30 22

السلوم 32 23

سيوة 37 22

رأس غارب 37 27

الغردقة 38 28

سفاجا 37 27

مرسى علم 37 26

شلاتين 36 28

حلايب 34 29

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 34 28

الفيوم 37 24

بني سويف 37 24

المنيا 37 24

أسيوط 37 25

سوهاج 38 26

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 41 28

سوق مصراوى

طقس حار درجات الحرارة شبورة مائية القاهرة الكبرى السواحل الشمالية الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس

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